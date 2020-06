Miley Cyrus ha deciso di raccontare il suo nuovo stile di vita, incentrato sulla sobrietà e senza più l'abuso di droghe e alcool

Miley Cyrus sembra aver messo la testa a posto, dopo gli eccessi a cui ci aveva costantemente abituati. L’ex stellina della Disney ha infatti dichiarato di essere tornata sobria negli ultimi sei mesi, smettendo sia di fumare erba che di bere senza ritegno.

La popstar ha inoltre aggiunto che la ragione di questo suo cambiamento di vita è da attribuire all’operazione alle corde vociali che ha subito lo scorso novembre.

L’eccentrica artista ha di fatto raccontato in una recente intervista di essere stata per l’appunto ricoverata in ospedale per tonsillite. Nella struttura ha quindi subito l’intervento di cui parlavamo, che l’ha costretta a diverse settimane di silenzio. Sarebbe iniziato in questo modo il suo percorso verso la sobrietà, come raccontato dalla diretta interessata.

La cantante ha poi spiegato come durante il lockdown abbia partecipato a un live streaming su Instagram insieme allo psichiatra Daniel Amen, che l’ha aiutata a superare l’ansia.

Miley Cyrus sobria: il racconto dell’artista

Tutto questo ha fatta riflettere Miley Cyrus sull’influenza che il vissuto dei suoi genitori ha avuto su di lei. “Mia madre è stata adottata e io ho ereditato da lei il senso di abbandono e il desiderio di sentimi preziosa.

[…] I miei nonni paterni hanno divorziato quando lui aveva 3 anni, quindi è cresciuto da solo”. La storia della sua famiglia, con le molte sfide alla dipendenza e alla salute mentale, l’avrebbe dunque influenzata nel profondo, come da lei stessa sottolineato.

Riguardo al suo nuovo stile di vita, la 27enne statunitense ha infine concluso: “È stato molto importante per me tornare a vivere in maniera sobria. La cosa che amo di più è svegliarmi al cento per cento.

Non voglio più svegliarmi intontita, ma sentendomi pronta”.