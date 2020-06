In attesa di ballare sulle note del nuovo singolo di Baby K e Chiara Ferragni, ecco il testo del prossimo tormentone estivo

Non mi basta più è il nuovo singolo di Baby K che vede l’inedita partecipazione di Chiara Ferragni. Il pezzo segue l’altro successo Buenos Aires nonché il tormentone dell’estate 2019 Playa della bella rapper italiana nata a Singapore.

In merito al brano, la stessa Baby K ha dichiarato: “Voi lo avete richiesto e allora io ve lo procuro. Il mio nuovo singolo prevede un’ospite di eccezione, Chiara Ferragni, della quale non potrei essere più felice. Preparatevi per un’estate iconica, oltre che rovente”. Ecco dunque il testo del singolo, che dovrebbe uscire nei primi giorni di luglio.

“Non mi basta più”: il testo

Finestre nella chat

coi sogni dei pascià

lo chiederò all’estate

non fare la stupida

se la felicità

è un bicchiere a metà

stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

non vado sotto vado on top

prima è vai e poi è stop

dolce amaro curasao

già mi avevi al primo ciao (ciao!)

tu fra queste bambole sembri Ken

ti ho in testa come Pantene

sei una ruota da lunedì fino al weekend

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Frena, suave suavecito

il cuore è a dieta

tu hai appetito,

il corpo dice ciò che non dico

Questo è il pezzo mio preferito!

Ragione o sentimento

rispondi baby c’è tempo

su un tetto ballando lento

come bandiere al vento

dammi il finale tanto noi siamo già il film

sullo sfondo c’è una canzone, fa così

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Si alzano le onde

rimango ad aspettare

che il sole all’orizzonte

scende dalle sue scale

la vita in una notte

dimmi che male c’è

una notte e poi son due

e non c’è due senza tre

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Non c’è due senza tre

non c’è due senza tre

non c’è due senza tre

senza te, te, te

Altro giro!

Non mi basta