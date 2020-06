Francesco Sarcina torna a parlare del suo rapporto con Clizia Incorvaia: "Matrimonio finito per colpa dei like"

Francesco Sarcina spiega perché è finita la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia. Il frontman delle Vibrazioni confessa: “Vivevo una vita basata sui like”.

Sarcina su Clizia: “Pensa ai like”

Ormai è sepolta la storia d’amore tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, eppure lui ci pensa ancora.

Nonostante ognuno abbia preso la propria strada, il cantante delle Vibrazioni è tornato a parlare del suo matrimonio e le motivazioni che l’hanno spinto a “stufarsene” ai microfoni dei “Lunatici”, il format di Roberto Arduini ed Andrea Di Ciancio.

“Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fi**i, belli, quando poi hai i like ti senti figo – ha spiegato Sarcina– . I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo.

Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto”.

Durante l’intervista il cantante ha anche confessato di non aver visto sua figlia Nina per tre mesi a causa del coronavirus. Un dolore per lui che è molto legato alla bambina nata nel 2015. Quest’ultima ha trascorso la quarantena con i nonni e Clizia in Sicilia.

Nessuna replica da parte di Clizia che, da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha incontrato Paolo Ciavarro, si sta godendo una fantastica storia d’amore.

Si è parlato di una love story segreta anche per l’ex della gieffina.

Sarcina e Paolo Ciavarro

L’unico filo che legherebbe Francesco Sarcina a Paolo Ciavarro è la piccola Nina. Quest’ultima non ha ancora incontrato il nuovo fidanzato di Clizia. La mamma web influencer ha deciso di attendere per il bene della piccola che ha già dovuto fare i conti con la separazione dei genitori.