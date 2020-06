Stefano De Martino è apparso su Instagram con un occhio nero per una testata: il motivo.

Non c’è pace per Stefano De Martino, sotto i riflettori per la fine della sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez. C’è da dire che Stefano sta cercando di evitare in tutti i modi di parlare della sua vita privata.

Ha preferito, infatti, concentrare le sue attenzioni sul lavoro e sul figlio Santiago. De Martino, da circa 2 settimane, sta conducendo la nuova edizione di Made In Sud. Il programma sta andando anche molto bene sul fronte ascolti. Quando non è sul palco dello show comico di Rai 2, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con il figlio avuto proprio con la Rodriguez.

Sul suo profilo Instagram, Stefano De Martino, però, pubblicato una foto che ha suscitato clamore nei tanti fan che lo seguono a causa di un occhio nero.





L’occhio nero di Stefano De Martino

Negli ultimi giorni Stefano si trova a Napoli.

Proprio nella città campana, infatti, De Martino sta lavorando alla nuova edizione di Made In Sud. Con lui c’è anche Santiago. Il bambino ha passato il periodo di quarantena con la mamma a Milano. Santi adesso è con il papà e non mancano momenti di risate e divertimento. Del resto, padre e figlio hanno una grande comicità e senso di ironia. Stefano pubblica e condivide sul suo Instagram molti momenti di vita con Santiago.

Non mancano però imprevisti. Come molto spesso accade, infatti, giocando ci si può fare male. Questo è capitato al povero Stefano. “Stavamo giocando alla lotta e Santiago mi ha dato involontariamente una testata”.

“Santiago ha la testa dura”

Stefano appare in foto con un occhio nero.

Precisamente l’occhio destro. “Lui è nato il 9 aprile, è dell’ariete e dicono che chi nasce sotto quel segno abbia la testa particolarmente dura. Pensavo fosse un falso mito, e invece…”. Questo ha dichiarato De Martino. Insomma, ci sono stati sicuramente attimi di panico e tensione. Il peggio è però passato.