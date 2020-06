Raimondo Todaro, danzatore di "Ballando con le Stelle", ha deciso di raccontare la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca

Raimondo Todaro, danzatore professionista di Ballando con le Stelle, da deciso di parlare per la prima volta della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. Il loro amore da favola è infatti naufragato qualche tempo fa, come spiegato da lui stesso in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi.

Anche sui social l’artista ha peraltro pubblicato un lungo post dove ha raccontato la fine della loro relazione, spiegando come il tutto si sia spento “pian piano, in maniera naturale”.

Raimondo Todaro rassegnato alla fine

Sposatisi nel 2014, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno una bambina di 6 anni. Secondo il gossip, i due si sarebbero lasciati per via di un presunto tradimento di lei con il ballerino di Amici Valentin Dumitru.

Todaro, dal canto suo, ha in ogni caso confidato: “Restano comunque un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta”.