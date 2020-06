Adriana Volpe e il marito hanno passato un momento difficile, che ha messo a dura prova il loro matrimonio.

Adriana Volpe e il marito hanno dovuto affrontare un momento molto difficile dopo il Grande Fratello Vip. La conduttrice ha svelato ad Intimità diversi nuovi dettagli sulla sua relazione con Roberto Parli e su come stanno andando effettivamente le cose.

A quanto pare la coppia è finalmente riuscita a trovare il giusto equilibrio, mettendo da parte quello che è accaduto e scegliendosi ancora una volta. Adriana Volpe ha deciso di lasciare Roma, dove ha vissuto per molti anni, e si è ufficialmente trasferita a Milano insieme alla sua piccola Gisele, per condurre la trasmissione “Ogni Mattina”. In questo modo le distanze tra lei e il marito si sono accorciate e la loro relazione potrà essere coltivata in modo diverso, visto che vivevano da ben 12 anni un matrimonio a distanza.

Adriana Volpe: difficoltà in famiglia

Al momento le cose con il marito vanno bene, ma Adriana Volpe ha deciso di spiegare quali sono stati i motivi della loro crisi. Prima di tutto hanno vissuto un momento davvero molto delicato a causa della morte del suocero, avvenuta mentre lei era al Grande Fratello Vip. Questa grave situazione, come lei stessa ha spiegato, ha fatto perdere l’equilibrio psicofisico a tutta la famiglia.

Ma non è stato l’unico motivo che ha portato la Volpe e Parli ad allontanarsi.

La conduttrice ha spiegato che mentre era nel reality show ha scoperto un lato di suo marito completamente inedito, con reazioni davvero forti, spesso totalmente incontrollate, che l’hanno lasciata senza parole. La Volpe non conosceva questo lato di lui, che l’ha completamente spiazzata, perché non c’era mai stata gelosia prima. L’ex gieffina si è sentita molto toccata da questo suo comportamento, perché è sicura di aver avuto un atteggiamento rispettoso e molto trasparente.





Il marito non è riuscito ad accettare il fatto che, mentre giocavano tutti insieme ad Obbligo o Verità, la Volpe ha baciato sulla bocca Pago, in modo del tutto innocente. Lei stessa ha spiegato che si trattava semplicemente di un gioco, totalmente privo di malizia.

A contribuire alle reazioni di Roberto Parli è stato anche il rapporto che la conduttrice ha instaurato con Andrea Denver. “Pura follia pensare o insinuare che tra noi possa esserci stato qualcosa” ha dichiarato Adriana Volpe. Il marito, però, non l’ha presa per niente bene e questo ha portato molta tensione in famiglia. Per fortuna sono stati così bravi da riuscire a superare le difficoltà e a rimettersi in gioco.