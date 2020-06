Ambra Lombardo si è sfogata duramente su Instagram e i follower hanno chiesto se il messaggio era per Kikò.

Ambra Lombardo e Kikò sono di nuovo al centro del gossip, anche perché il rapporto che li lega, fatto di grandi alti e bassi, non è ancora chiaro a nessuno. Durante la quarantena la coppia si è molto allontanata e ora che c’è stato un lieve ritorno alla normalità, Nalli è molto impegnato con il suo lavoro.

Questo rende davvero molto difficile riuscire a portare avanti una relazione già poco stabile. Sul conto della Lombardo e di Nalli ne sono state dette di tutti i colori e la loro storia ha subito diverse frenate nel corso del tempo. I fan della coppia si sono infastiditi per un post che la professoressa del Grande Fratello ha condiviso su Instagram e che, secondo alcuni, potrebbe essere rivolto proprio a Kikò.

Ambra Lombardo, sfogo su Instagram

Ambra Lombardo si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. Molti utenti hanno pensato che l’ex gieffina fosse arrabbiata con Kikò Nalli. Il suo messaggio è rivolto a tutti gli uomini, ma potrebbe anche essere dedicato a qualche persona in particolare, che può aver commesso qualche errore nei suoi confronti. Siamo sicuri che non si tratti dell’ex marito di Tina Cipollari?

La donna ha scritto “Dolci, amabili, inguaribili maschietti ca..ari” sul suo profilo Instagram. Questa frase fa pensare che la donna sia davvero arrabbiata con qualcuno, che potrebbe aver detto qualcosa di non vero sul suo conto. I follower si sono subito insospettiti e hanno pensato che potesse trattarsi di un messaggio per Kikò. Qualcuno le ha chiesto se si stava riferendo “a chi penso io” e la Lombardo ha risposto con un semplice e secco “no“.

Probabilmente l’ex gieffina si è fatta prendere dalla rabbia per qualcosa che è successo, senza voler raccontare tutti i dettagli. Non è escluso che possa decidere di svelare cosa è successo per spingerla a questa reazione.