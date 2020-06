La casa nel bosco di Antonella Clerici sta andando incontro a un grande cambiamento deciso dalla Rai: tutti i dettagli.

La casa nel bosco, trasmissione di Antonella Clerici, che ha fatto infuriare i suoi follower con lo scatto a Portofino, subirà un cambiamento drastico. Mentre, uno dei programmi televisivi più importanti degli ultimi 20 anni, La prova del cuoco, giunge alla sua fine, la Rai continua a riunirsi per trovare delle soluzioni che riguardano la trasmissione sostitutiva.

Il programma televisivo doveva andare in onda direttamente dalla casa della conduttrice, ad Arquata Scrivia in Piemonte. Questa trasmissione, però, sta andando incontro ad una serie di grandi cambiamenti.

Cambia La casa nel bosco di Antonella Clerici

La trasmissione televisiva che doveva essere girata a casa di Antonella Clerici sta cambiando, per cui il risultato sperato sarà ben diverso da quello che tutti immaginavano. Doveva essere una trasmissione molto intima, per la prima volta tra le mura domestiche della conduttrice, ma non sarà così.

Secondo alcune indiscrezioni, il motivo per cui questo non accadrà riguarda il costo di un programma televisivo che doveva avvalersi di una squadra Rai in trasferta e di una scenografia particolare progettata in casa della Clerici.





Inoltre, Banijay avrebbe inviato una lettera alla Rai per contestare l’assegnazione della trasmissione alla società Stand by me senza una gara d’appalto.

La rete ha rigettato la contestazione e ha confermato la sua decisione. La trasmissione di Antonella Clerici, però, non potrà essere condotta dalla sua abitazione, ma la casa della conduttrice verrà ricostruita all’interno degli studi Rai di Milano. Per questo motivo verrà cambiato il titolo in La casa a mezzogiorno, visto che andrà in onda proprio a quell’ora, dopo Storie Italiane di Eleonora Daniele.