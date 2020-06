Dopo Uomini e Donne, Armando Incarnato ha condiviso sui social una dolce dichiarazione d'amore alla donna della sua vita: di chi si tratta?

Armando Incarnato, come sappiamo, ama sfoggiare sui social auto lussuose e cene in locali di alto rango del napoletano. Durante il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha del resto avuto diverse relazioni, senza però arrivare a nulla di concreto.

I suoi seguaci sanno bene quanto abbia voglia di trovare l’anima gemella, pur se tuttavia molti credono che sia già fidanzato. Tanti, tra cui anche Gianni Sperti, sono infatti convinti che abbia una relazione in corso con la sua ex Juannette, tanto che persino durante il lockdown i due sono stati visti insieme.

Armando Incarnato: la dolce dedica online

Da alcuni giorni, ad ogni modo, Armando Incarnato è apparso su Instagram in dolce compagnia, confermando lui stesso di essere insieme alla “donna” della sua vita.

Chi ha dunque rapito il cuore del focoso imprenditore e modello partenopeo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Armando Incarnato (@armando_incarnato_) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:42 PDT

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha solo una donna che ama incondizionatamente: si tratta di sua figlia Michelle, nata dalla sua precedente relazione con l’ex compagna.

La piccola ha otto anni ed è identica al suo papà, come si vede nelle foto pubblicate online da Armando. Michelle vive lontana da Napoli, pertanto sono poche le occasioni nelle quali può stare in compagnia di suo padre. Al momento, ad ogni modo, i due stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Calabria, dove Incarnato dedica tutto il suo tempo al suo unico vero amore.