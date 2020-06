Cesare Cremonini ed Emilia in un video per porre fine alla polemica social: "Tranquilli,

Cesare Cremonini ha risposto con un video alla valanga di critiche che gli sono state rivolte dopo la sua intervista ad EPCC in cui aveva detto di aver cambiato il nome alla sua collaboratrice domestica moldava e di chiamarla Emilia perchè lui la paga e dunque sarebbe autorizzato a farlo.

Queste le sue parole: “Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome”. Il misto di gioco e goliardia non era stato preso bene dai fan del cantante che subito lo hanno attaccato.

Nel video di risposta Cremonini mostra la signora Emilia e tra i due sembra esserci un rapporto di estremo affetto e di stima reciproca.

Cesare Cremonini, il video con Emilia

“Io sono stata fiera – dice la signora Emilia nel video – perché ho pensato che qualcosa significavo per questa persona, ti volevo scrivere, mandare un messaggio”. Il dispiacere della donna per la situazione e la preoccupazione vengono spazzati via da un ballo lento e dai tanti abbracci e baci tra il cantante e la sua collaboratrice domestica che poi svela anche l’arcano: il suo vero nome è proprio Emilia. “Mi chiamo Emilia – dice la donna – Emilia Rumena, non Emilia Romagna, e non vi preoccupate che noi ci amiamo”.





Anche il conduttore di EPCC Alessandro Cattelan, a sua volta criticato per la vicenda tanto quanto Cremonini, ha commentato il video scrivendo: “Adesso che hanno scoperto che si chiama Emilia davvero gli starà esplodendo il cervello!”. Un modo per sdrammatizzare e per porre fine alla questione che ha animato i social network nelle ultime ore.