La nuova frontiera delle dediche politiche: il volto di De Luca come tatuaggio.

Alle volte i volti dei politici possono diventare dei ‘ritratti’ da incidere sulla propria pelle per sempre. È questo il caso, per esempio, di Ernesto Che Guevara che, soprattutto agli inizi degli anni Duemila, era conosciuto dai più giovani non tanto per le sue gesta politiche quanto perché era uno dei tattoo più inflazionati.

E adesso la stessa sorte potrebbe toccare a Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, talmente amato che qualcuno ha pensato bene di farsi un tatuaggio con il suo volto.

Già, perché su Instagram, nella giornata di venerdì 26 aprile, il tattoo è stato postato da Davide Ferrari HandMade che ha voluto incidersi il volto del Governatore campano sulla sua pelle. Un gesto che ha diviso i suoi follower: “Sei un genio malato”, scrive qualcuno, mentre c’è chi gli fa notare che anche De Luca ha: “I suoi difetti, non è tutto oro ciò che luccica”.

De Luca come tatuaggio

Ma Davide ha voluto motivare la scelta di tatuarsi il volto di De Luca: “Oggi ho deciso di farmi tatuare la persona che stimo di più al mondo, Vincenzo De Luca,un uomo che ha il coraggio di dire sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua, un esempio da seguire”.



Per il fan, molto seguito sui social network, infatti il Governatore della Regione Campania non è una semplice persona ma un vero e proprio: “Stile di vita. Con immensa ammirazione. Probabilmente ho fatto una pazzia ma poco mi interessa, I’m in love”.