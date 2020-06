La canzone della figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel, ha fatto il pieno di like sui social.

Deva Cassel, figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha incantato i fan dei social con un video in cui, accompagnata dalla sola chitarra, canta una tenera bossa nova. Il video ha fatto il pieno di like.

Deva Cassel: la canzone

Da quando Deva Cassel è stata protagonista di una campagna pubblicitaria in tanti sono curiosi di saperne di più sulla figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che a quanto pare avrebbe ereditato appieno la bellezza di sua madre. Negli ultimi giorni sui social ha iniziato a circolare un video in cui la figlia dei due attori canta una tenera bossa nova sulle note di una chitarra, e le immagini hanno fatto il pieno di like.

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare come Deva somigli alla mamma Monica Bellucci, da cui ha ereditato la lunga chioma liscia e le labbra carnose. Gli occhi verdi invece sarebbero del papà Vincent.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deva Cassel ’s FAN account. (@deva_cassellucci) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:40 PDT





I due attori hanno avuto insieme due figlie, Deva e Leonié (nata nel 2010). I due hanno divorziato nel 2013 dopo che Cassel avrebbe iniziato una relazione con la giovanissima modella Tina Kunakey (oggi madre della sua terza figlia, Amazonie). L’attore ha sempre avuto parole di stima per Monica Bellucci che invece, si vocifera, non abbia mantenuto buoni rapporti con il suo marito.