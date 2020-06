Emilio Fede parla degli arresti domiciliari e del rapporto con la moglie, la giornalista Diana De Feo.

L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, la moglie Diana De Feo e la figlia si raccontano a cena al ristorante dell’Hotel Santa Lucia di Napoli, dove il giornalista se n’è stato recluso dopo l’arresto e che la sera di giovedì 25 giugno ha lasciato per scontare i domiciliari residui nella casa di Segrate.

La famiglia Fede si racconta

Nonostante la questione dell’evasione, Emilio Fede è riuscito a festeggiare il suo compleanno insieme alla sua famiglia con “O sole mio” in sottofondo. La moglie arriva come se niente fosse: “Tempo buono, non caldissimo, è una bella serata”. La figlia Sveva, invece, si preoccupa di giustificare il padre: “Si era solo dimenticato di aspettare il permesso per partire: è andato in confusione per l’emozione di poterci finalmente incontrare.

Viene anche mia sorella da Parigi”. Ma adesso addio affetti e addio camera vista mare e servizio cinque stelle lusso. Queste le parole con cui si è espresso Fede: “Il proprietario mi fa uno sconto enorme: è un amico perché andiamo insieme in chiesa a pregare. Io ringrazio nel nome del padre del figlio e dello spirito santo per avermi dato la donna che più ho amato e amerò“.

Emilio Fede e il rapporto con la moglie

L’amore della vita dell’ex direttore del Tg4 è la giornalista e senatrice berlusconiana Diana De Feo, con la quale è sposato da 56 anni. La maggior parte degli anni di matrimonio li hanno passati lui al Nord, lei fra Roma e Napoli, ma sempre uniti. “Ci sentiamo dieci volte al giorno, abbiamo la stessa visione delle cose. Se litighiamo è solo per il piacere di fare una piccola discussione”, ha dichiarato la De Feo.

Fede, invece, ha sottolineato: “I domiciliari li avrei fatti da lei, magari me l’avessero consentito, e però ho anche una gamba inagibile, ho operato le vertebre, sette ore di intervento, mi muovo col bastone e l’autista che mi trascina, e casa di Diana è piena di scale”. Poi, dopo una breve pausa ha continuato: “Vengo da dieci mesi di solitudine. Questo è il primo momento di commozione e serenità. A Segrate, cucino, lavo i piatti, ho una cameriera due ore al mattino, poi va via.

Vado a dormire a mezzanotte e 16 perché so che Diana spegne la luce dopo gli ultimi tg. Così, sogno di tenerla per mano: non dormiamo insieme, ma il sogno ci unisce”.





La gelosia e il Bunga Bunga

“È un amore nato romanticamente, ero molto suggestionato dalla sua bellezza: era la più bella di Roma. Aveva avuto la proposta di matrimonio da Costantino di Grecia“, con queste parole si è espresso Emilio Fede parlando della moglie. Inoltre, il conduttore ha sottolineato di essere molto geloso: “Ho avuto paura di perderla molte volte. La mia è una gelosia eterna, solenne. Cercavo di corrompere la cameriera. Chiedevo: chi viene a cena e che tipo è? Adesso, la gelosia è alimentata dal fatto che lei è bella e io sono avvizzito”. Diana, scrollando le spalle, ha detto: «Io la gelosia non so che sia, non è una cosa che m’interessa. Quello che lui fa mi è indifferente». Tutto il carosello del Bunga Bunga, delle Olgettine promosse a meteorine o candidate in politica, lui lo nega da sempre e la moglie gli crede: “I processi non li ho vissuti con difficoltà, ho fiducia in Emilio, so che è tutto falso, lo so proprio“, ha dichiarato la De Feo, che, dopo la vicenda, ha accusato gli inquirenti di aver trattato il marito come un boss.