A sorpresa Federico Fashion Style ha dato uno splendido annuncio ai suoi fan via social.

Federico Lauri, il famoso hair stylist dei vip noto con il nome di Federico Fashion Style, ha condiviso con i fan una splendida notizia: in tanti, via social, gli hanno fatto i loro complimenti per lo straordinario annuncio.

Federico Fashion Style: l’annuncio

Da sempre Federico Fashion Style condivide con i fan via social i momenti importanti della propria vita: dai momenti di gioco con la figlia Sophie Maelle ai successi lavorativi. Questa volta il famoso hair stylist dei vip ha voluto condividere con i fan un importante traguardo raggiunto via social, ovvero il milione di followers: “Il successo non si compra, ma si ottiene! Se sono a 1 milione di followers è solo grazie al vostro affetto”, ha scritto Lauri nel suo post.

Nelle scorse settimane l’hai stylist è finito al centro di alcune bufere social per via di due episodi non proprio piacevoli: secondo indiscrezioni una cliente del suo prestigioso salone si sarebbe rifiutata di pagare il conto salatissimo per la prestazione ricevuta (di ben 600 euro), ma l’alterco tra lei e il parrucchiere si sarebbe concluso in maniera pacifica dopo l’intervento della polizia.

Il secondo evento spiacevole capitato all’hair stylist dei vip riguarderebbe invece la sua auto dorata, il cui vetro è stato rotto lo stesso giorno in cui lui ha inaugurato il suo nuovo negozio a La Rinascente di Roma.