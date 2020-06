Laura Chiatti e Marco Bocci sono rimasti chiusi per 30 minuti in un ascensore con altre persone.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono sempre più uniti e innamorati, anche nelle situazioni di panico. I due attori hanno creato una famiglia davvero meravigliosa, insieme ai loro figli Enea e Pablo, e provano sempre un grande orgoglio nel mostrarla sui social network.

La Chiatti sceglie spesso di condividere i momenti di quotidianità sul suo profilo Instagram, facendo spesso impazzire i fan con le sue foto senza veli, e non ha nessun problema a mostrare il suo carattere rispondendo a messaggi, critiche e commenti. L’attrice ha deciso di condividere con i suoi follower anche il momento in cui lei, Marco Bocci, i loro figli e altre persone, sono rimasti bloccati dentro ad un ascensore.





Chiatti e Bocci chiusi in ascensore

Laura Chiatti, che ha deciso di mettersi a dieta, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui mostra la brutta avventura che ha vissuto in compagnia della sua famiglia. Lei, Marco Bocci, i due figli e altre persone, sono rimasti bloccati per 30 minuti in un ascensore.

Erano presenti cinque adulti e due bambini, in uno spazio particolarmente ristretto, che ha portato l’attrice a provare una grande ansia.

La Chiatti, infatti, ha ammesso di soffrire di attacchi di panico e stare in un luogo così piccolo e chiuso non è di grande aiuto in queste situazioni.

Nel suo video l’attrice ha ringraziato i Vigili del Fuoco per averli finalmente liberati dopo 30 minuti e ha dedicato il suo pensiero alle persone che soffrono di attacchi di panico come lei, specificando che è possibile superarli. Nel video Laura Chiatti è inginocchiata insieme al figlio che cerca di prendere aria dalla fessura della porta, riuscendo comunque a mantenere la calma e la serenità. Una prova davvero dura, che probabilmente è stata affrontata in modo più tranquillo grazie alla presenza di Marco Bocci.