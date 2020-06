Melissa Satta, la sorpresa di Boateng per l’anniversario

Melissa Satta ha rivelato cosa le avrebbe donato Kevin Prince Boateng per il loro quarto anniversario di matrimonio.

Melissa Satta ha rivelato ai fan cosa le avrebbe regalato suo marito, Kevin Prince Boateng, nel giorno del loro anniversario di matrimonio. La coppia è convolata a nozze nel 2016 e oggi sono ancora più innamorati che mai.

Melissa Satta: l’anniversario di nozze

Il 25 giugno Melissa Satta e Kevin Prince Boateng festeggiano 4 anni di matrimonio. La coppia oggi è più unita che mai ma sembra che nel 2019 i due abbiano vissuto un breve momento di crisi (dovuto soprattutto alla lontana causata dai numerosi impegni di lavoro del calciatore). Oggi la coppia avrebbe ritrovato la serenità, e Melissa Satta ha rivelato ai fan cosa le avrebbe regalato suo marito per il loro anniversario: si tratta di uno splendido mazzo di rose rosse.

Nella didascalia all’immagina la showgirl ha scritto il numero “25”, e cioè il numero delle rose donatele da Boateng e del giorno del loro matrimonio.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 25 Giu 2020 alle ore 11:34 PDT

Sui social la showgirl ha postato anche alcune tenere immagini del giorno del suo matrimonio, emozionando i fan con alcuni dei momenti più emozionanti di quella giornata. In tanti hanno fatto i loro auguri alla coppia sapendo del loro anniversario, e molti dei fan di Melissa Satta non vedono l’ora di sapere se per i due ci saranno altre importanti novità in futuro.