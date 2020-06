Le curve vertiginose di Miss Claudia Ruggeri e il suo sensuale bikini hanno fatto impazzire i fan.

Claudia Ruggeri, nota a tutti come la Miss Claudia di Avanti un Altro, ha postato sui social uno scatto in bikini che ha mandato in tilt il popolo del web.

Miss Claudia Ruggeri in bikini

Claudia Ruggeri è solita condividere sui social gli scatti bollenti del suo fisico scultoreo, e anche questa volta non si è tradita: la showgirl, cognata di Paolo Bonolis, ha condiviso con i fan uno scatto in un sensuale bikini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 26 Giu 2020 alle ore 3:41 PDT



Con le sue curve vertiginose e il suo sorriso smagliante la showgirl ha fatto il pieno di like, e in tanti si sono complimentati con lei per la sua straordinaria bellezza. In passato Claudia Ruggeri è stata spesso accusata dagli haters di trovarsi a Avanti a un altro solo perché “raccomandata”.

La showgirl è infatti la moglie di Marco Bruganelli, il fratello di Sonia Bruganelli. Sembra che lei e il marito si siano conosciuti nel dietro le quinte di Domenica In, all’epoca condotto proprio da Paolo Bonolis.





La Ruggeri non ha mai dato peso alle critiche e sui social continua a rispondere ai fan con il suo solito sorriso, indifferente a ciò che i leoni da tastiera scrivono di lei.

Sembra che la showgirl sia molto unita al resto della famiglia e che abbia un ottimo rapporto con Sonia, la cognata, anche lei spesso finita al centro di polemiche per via dei suoi “sfoggi di ricchezza”: in tanti, via social, non avrebbero gradito le foto delle sue borse griffate e delle sue scarpe d’alta moda dai prezzi esorbitanti..