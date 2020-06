Nicola Vivarelli è andato in vacanza in dolce compagnia, ma senza Gemma Galgani: chi è accanto al giovane corteggiatore in questi giorni di relax?

Negli ultimi gironi si è spesso vociferato di una possibile crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il corteggiatore 26enne si è sempre detto interessato alla dama 70enne, tuttavia qualcosa pare non aver convinto quest’ultima. Alcune fonti vicine a Gemma hanno infatti dichiarato che è stata lei ad aver deciso di smettere la frequentazione col giovane.

A confermare tali voci ci sarebbero peraltro delle immagini, pubblicate proprio dal Vivarelli sul suo profilo Instagram.

Nicola Vivarelli al mare in compagnia

L’ufficiale della marina è di fatto partito per un weekend alle Cinque Terre in Liguria, in dolce compagnia ma ovviamente senza Gemma. Chi gli sta allora accanto in questa minivacanza? Dopo aver deciso di prendersi qualche giorno di relax, il cavaliere è dunque partito insieme al suo amico Alex.

Dopo il lungo periodo di quarantena, anche Sirius non vedeva evidentemente l’ora di potersi godere sole e mare, scegliendo ad ogni modo una località balneare tranquilla.





Se Uomini e Donne è stato sospeso per la pausa estiva, la liaison tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continua comunque ad appassionare i fan.

I due sono stati beccati insieme diverse volte nei giorni passati e pare proprio che durante il loro ultimo weekend abbiano litigato.