Raffaella Mennoia ha dolcemente commentato un post di Francesco Monte su Instagram: le parole al miele dell'autrice di Maria De Filippi

Raffaella Mennoia, noto braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne e Temptation Island, ha espresso nelle scorse ore un commento a dir poco singolare. Sotto all’ultimo post di Francesco Monte, l’autrice televisiva ha infatti lasciato un’esternazione al miele con un sincero complimento per l’ex tronista.

In particolare, riferendosi all’aspetto estetico di quest’ultimo, la professionista ha scritto: “Sei sempre stato bello ma crescendo sei diventato irresistibile… Ti voglio bene”.

Monte risponde alla Mennoia

Immediata è stata la risposta del tarantino all’intervento affettuoso della Mennoia: “Grazie, tvb anch’io”. La loro è dunque una bella testimonianza del fatto che tra addetti ai lavori e partecipanti di Uomini e Donne spesso e volentieri si instaurino anche forti legami di stima e vera amicizia.

Nel mentre Francesco Monte, dopo svariate love story naufragate miseramente, pare aver trovato finalmente la serenità accanto alla modella Isabella De Candia. La coppia ha del resto festeggiato un anno insieme pochi giorni fa, mostrandosi più affiatata che mai. Protagonista del gossip per anni per via di Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, nell’ultimo periodo il modello pugliese ha deciso di preservare la sua vita privata dagli attacchi mediatici.





Riferendosi alle sue liaison passate, Monte ha recentemente dichiarato che sono sempre state le sue ex a volersi mostrare sui social e in pubblico. Lui avrebbe preferito altro, ma tale questione è stato risolta con Isabella, che pare essere riservata quanto lui.