Una foto senza veli di Romina Power è diventata virale sui social: lo scatto che ha incantato i fan

Nonostante gli anni passino anche per lei, Romina Power resta ad ogni modo una donna dal fascino incredibile. L’ex partner di Al Bano, nella vita come nella carriera, al momento vive ancora a Cellino San Marco, impossibilitata a recarsi negli USA dove la pandemia da coronavirus sta tuttora facendo strage di vittime.

Nelle ultime ore, in ogni caso, il nome della popolare cantante è tornato nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per via di due elementi.





Romina Power ammalia i fan

Il primo riguarda la sua presenza come ospite nell’ultima puntata di Domenica In, dopo averlo promesso a Mara Venier qualche settimana fa.

L’altro elemento riguarda invece una foto che sta letteralmente spopolando in rete e che la vede senza veli in uno scatto risalente a diversi anni fa.

Lo scatto in bianco e nero di Romina Power risale dunque a quand’era ancora giovanissima, per la precisione al 1984, ed è inserito all’interno di una rivista dell’epoca.

A rendere la foto virale sul web sono stati i follower della cantante, che lo hanno caricato su una pagina Instagram a lei dedicata. Nel servizio fotografico in questione, l’artista statunitense compare insieme a un uomo che la bacia sulla fronte e che non è evidentemente suo marito Albano Carrisi. Distesa su un canapè e con il décolleté florido in bella vista, quest’immagine di Romina non ha tuttavia nulla di volgare.

Al contrario, anche in queste sembianze resta sempre molto raffinata ed elegante.