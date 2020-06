Salvo Sottile dice addio a Mi Manda Rai Tre: “Mi mancherà tutto”

Giovedì 25 giugno è andata in onda l'ultima puntata di Mi manda Rai Tre condotta da Salvo Sottile: finisce così l'avventura del conduttore durata 4 anni.

Con un discorso commosso ed emozionato, Salvo Sottile ha detto addio a Mi manda Rai tre, il programma che ha condotto per quattro anni. Per il momento non si sa ancora nulla sul suo futuro professionale e bisognerà attendere almeno il 9 luglio quando l’azienda comunicherà i suoi palinsesti per la stagione successiva.

Salvo Sottile: “Addio a Mi manca Rai Tre”

A dare avvio al suo discorso sono state le parole dell’ex conduttore della trasmissione Andrea Vianello che ha sottolineato l’affetto che prova nei suoi confronti e la stima per aver condotto con professionalità una stagione televisiva difficile a causa dell’emergenza coronavirus. Commosso dalle parole del collega, Sottile ha citato la squadra del programma che ha permesso il prosieguo in un momento complicato.

Parlando di un’avventura straordinaria e difficile in cui ha dovuto raccontare i problemi dei cittadini cercando di diventare un centro di ascolto rispetto ai problemi del Paese, ha così continuato il suo discorso: “Se ho sbagliato qualcosa, l’ho sbagliata io. Se vi abbiamo portato del beneficio è merito di questa squadra, di questa grande famiglia di Mi Manda Rai Tre, che ovviamente mi mancherà, come mi mancherete voi“.

E infine l’addio e l’augurio che la squadra e i telespettatori trascorrano delle belle vacanze estive: “Per l’ultima volta vi saluto nel modo più affettuoso: ciao, buone vacanze!“. Ha terminato così Salvo Sottile un ciclo lungo quattro stagioni nell’attesa di possibili nuovi format per i quali si saprà sicuramente dopo il 9 luglio.