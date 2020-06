Sandra Milo e la figlia inviate di punta a La vita in diretta

Sandra Milo e la figlia Debora saranno inviate a La Vita in Diretta Estate, condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi.

A sorpresa Sandra Milo e sua figlia, Debora Ergas, saranno le due nuove inviate di La vita in diretta estate. In vista di questa nuova esperienza la coppia madre-figlia sarà ospite nel pomeriggio del 26 giugno nel salotto di Io e te. La figlia dell’attrice, nata dall’amore tra la Milo e Moris Ergas, è una giornalista televisiva (lavora proprio a La vita in diretta). Recentemente era stata proprio lei a parlare delle condizioni di salute di sua madre dopo che l’attrice aveva accusato un malore a seguito del suo sciopero per la fame.





L’attrice aveva deciso di scioperare e incatenarsi difronte a Palazzo Chigi per sollevare l’attenzione riguardo ai problemi che hanno colpito i lavoratori del mondo dello spettacolo a seguito dell’emergenza Coronavirus. La Milo ha anche affermato che il premier Giuseppe Conte in persona le avrebbe telefonato, chiedendole di mangiare e rassicurandola sulle misure prese.

In tanti sono curiosi di sapere come andranno le cose a La Vita in Diretta Estate, che dopo la chiusura stagionale non sarà più condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, bensì da Andrea Delogu e Marcello Masi. Si vocifera che Lorella Cuccarini possa non essere chiamata di nuovo alla conduzione dello show, e sui social già iniziano a circolare indiscrezioni riguardanti i motivi dietro il suo addio.