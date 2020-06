Silvia Provvedi torna sui social dopo l’arresto del fidanzato Giorgio, a pochi giorni dalla nascita della piccola Nicole.

Per Silvia Provvedi non è un periodo molto facile. La gioia e l’amore per la nascita della figlia Nicole, si sono subito trasformate in paura e panico. Giorgio, il famoso Malefix del Grande Fratello Vip, infatti, è stato arrestato. Tanti sono state le critiche e gli attacchi che sia Silvia che Giulia hanno subito.

Le due ragazze sono state costrette a bloccare i commenti sotto le loro foto. Per qualche giorno, l’ ex fidanzata di Fabrizio Corona, ha preferito la riservatezza e si è allontanata dai social. Solamente oggi, 26 giugno 2020, ha rotto il silenzio. Del resto, mai come in questi giorni, Silvia ha bisogno di affetto e di amore non solo per lei ma anche per la sua piccola Nicole. La cantante si è limitata a commentare con un piccolo cuore sotto la sua ultima foto.

Silvia Provvedi e il fidanzato Giorgio

Silvia non ha voluto minimamente accennare alla questione di Giorgio per dedicarsi interamente alla piccola Nicole. Ha pubblicato una tenerissima foto, in bianco e nero, con la piccolina nata qualche giorno prima. Del resto, la delusione é tanta. Dopo molti anni passati con Fabrizio Corona, Silvia era convinta di aver finalmente trovato la persona giusta con cui condividere il resto della sua vita. Così non è stato.





Il parto non è stato semplice. Silvia ha raccontato di aver subito un taglio cesareo. Adesso, grazie alla figlia, tutto sembra essere passato. Il futuro di Silvia Provvedi é quanto mai incerto. Non si sa cosa sarà del suo rapporto con Giorgio.

Quel che è certo è che Nicole le sarà sempre vicino.