Teo Mammucari sarebbe corteggiato dalla produzione del Cantante Mascherato per un porgramma in Rai.

In questi giorni si stanno chiudendo i palinsesti della Rai. I vari programmi televisivi sono alle prese con scelte importanti. Tra le più attive c’è Milly Carlucci. La conduttrice tornerà in onda il prossimo autunno con Ballando con le stelle.

Con molta probabilità, sul piccolo schermo tornerà anche la seconda edizione de “Il cantante mascherato”. Stando alle ultime indiscrezioni, la produzione del programma Rai starebbe contrattando con Teo Mammucari.

Teo Mammucari in Rai?

É stato il sito TvBlob a lanciare la notizia. Il conduttore romano, che compirà 56 anni il prossimo agosto, sarebbe molto corteggiato da Viale Mazzini. Attualmente Teo é legato a Mediaset. A partire da inizio luglio, infatti, inizierà a registrare le nuove puntate di Tu sì que vales, show di Maria De Filippi.

La Rai vorrebbe Mammucari come giurato del Cantante Mascherato. Del resto, chi meglio di lui conosce il programma. Ha partecipato, in qualità di concorrente, alla prima edizione e ha vinto. Potrebbero affiancare Mammucari in giuria Francesco Facchinetti e Patty Pravo.

Novità per Milly Carlucci

Per Milly non c’è mai pace. Appena finirà l’estate, infatti, partirà una nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sarà recuperata l’edizione non andata in onda la primavera scorsa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Proprio negli ultimi giorni é stato messo a segno un vero e proprio colpo da maestra. In extremis, al cast dei concorrenti si aggiungerà anche Alessandra Mussolini. La politica e nipote di Benito Mussolini era stata corteggiata anche da Canale 5.

Il direttore e conduttore della prossima edizione del Grande Fratello VIP, infatti, voleva a tutti i costi Alessandra nel cast. La Mussolini, però, ha preferito la proposta di Rai 1, perché avrebbe così la possibilità di stare vicino alla mamma, da molto tempo malata. Non solo Ballando con le Stelle. La Carlucci, insieme alla sua squadra di autori e al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, stanno iniziando a studiare le novità per Il Cantante Mascherato.

Su questo fronte, ancora non si sa alcun nome di possibili partecipanti.