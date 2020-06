Veronica Peparini ha deciso di rompere il silenzio sulla sua relazione con Andreas Muller, l'ex ballerino di Amici con il quale si leva 25 anni

Veronica Peparini è la nota coreografa di Amici di Maria De Filippi, che ha compiuto 49 anni lo scorso febbraio. Andreas Muller è invece l’apprezzato ballerino del medesimo talent show di Canale 5, che di anni ne ha invece 24. I due, come molti sanno, stanno insieme da tempo e si amano alla follia nonostante i 25 anni di differenza.

Intervistata di recente da un noto settimanale di gossip, proprio Veronica ha deciso di rompere il silenzio parlando a cuore aperto della sua storia con il bel danzatore tedesco.

Veronica Peparini parla di Andreas

“Le critiche perché donna e perché più grande? Era normale, ma sono andata oltre. Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta […] ovviamente per l’età. Andreas è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro”.

Così ha dunque dichiarato la professionista, precisando che nella loro storia non vuole essere egoista, ma desidera pensare anche a ciò che è giusto per lui. “Mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”.





Parlando poi più nel dettaglio dei loro caratteri, la Peparini ha sottolineato come Andreas sia più preciso e razionale, mentre lei molto più impulsiva.

“Mi sforzo di vedere il lato positivo di ogni cosa. Voglio sempre trovare una soluzione ai problemi. Lui, al contrario, di fronte alle novità si fa prendere un po’ dal panico”. Cosa dire, dunque? I due sono sicuramente molto affiatati ed evidentemente fatti l’uno per l’altra nonostante lo scarto generazionale.