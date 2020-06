Chiara Ferragni ha di recente stupito i propri follower con uno scatto su Instagram che non è passato di certo inosservato.

Tra le influencer più apprezzate e conosciute, Chiara Ferragni ha di recente stupito i propri follower con uno scatto su Instagram che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni sui social

Chiara Ferragni ha postato uno scatto sui social in cui si mostra con un vestito nero che la mostra svestita in più parti.

A corredo della foto la seguente didascalia: “Altro giroooo”. Un selfie che non è passato di certo inosservato, con numerosi follower che non hanno perso l’occasione per riempire l’influencer di like e messaggi di apprezzamento. Fra questi quelli di Jo Squillo ed Elisabetta Gregoraci

Allo stesso tempo non sono mancate le critiche, con qualcuno che ad esempio ironicamente ha commentato: “Ma ti sei accorta di avere la maglietta strappata?“, oppure “Chissà quanto costa”.

In ogni caso la moglie di Fedez è riuscita nel suo intento, colpendo nel segno e raccogliendo tanti like da parte dei suoi tantissimi follower.

D’altronde, come dichiarato dalla stessa Chiara Ferragni nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a La Repubblica: “La rivoluzione è che sui social bisogna essere onestamente sé stessi, se menti non funziona.

(…) Io alla fine faccio quello che sento autentico, voglio continuare a raccontarmi senza filtri, anche rischiando di sbagliare. Su Instagram siamo tutti nello stesso tempo protagonisti e spettatori e dobbiamo accettare di metterci in gioco”.