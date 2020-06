Elisabetta Gregoraci ha spiegato che riesce a mantenersi in forma grazie a Michelle Hunziker.

Elisabetta Gregoraci è sempre in perfetta forma fisica. Ha 40 anni, è felicemente single, mamma di Nathan Falco, che ha 10 anni, e ha un corpo tonico e ben definito. I segni dell’età su di lei sembrano non avere alcun effetto e la sua bellezza è davvero invidiabile.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di rivelare il segreto della sua forma fisica durante un’intervista per il settimanale “Gente”.

La showgirl ha rivelato di aver preso due chili durante la quarantena e si è definita la regina del tiramisù e della pasta con sughi elaborati. Buon cibo, ma anche tanta attività fisica, per mantenere il suo corpo sano e perfetto.

Il segreto di Elisabetta Gregoraci

“Per tenermi in forma seguo le dirette di Michelle Hunziker su Instagram” ha svelato Elisabetta Gregoraci.

La sua forma fisica, quindi, è in parte merito della conduttrice di Striscia La Notizia, che quotidianamente sta aiutando i suoi follower ad allenarsi da casa. Questo, però, non è l’unico segreto di bellezza dell’ex moglie di Flavio Briatore. La donna si dedica a camminate all’aria aperta della durata di 50 minuti, ma ha anche ammesso di aver preso da suo papà Mario, che ha una struttura asciutta con muscoli allungati.

La showgirl ha raccontato che il figlio Nathan spesso la guarda e le dice che non ha i suoi addominali e il suo metabolismo.

“Mi sono appassionata alle sessioni di allenamento che seguo su Instagram: quelle di Michelle Hunziker e di una personal trainer americana, per esempio, mi piacciono tantissimo e mi stimolano a fare movimento” ha spiegato la Gregoraci.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere lusingata di avere sempre molti corteggiatori e di avere una gran voglia di lasciarsi andare e di vivere in modo più leggero.

In questo momento si sente serena e pronta ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno. Il suo unico vero amore, però., rimane suo figlio, che inizia ad essere particolarmente geloso e protettivo.

Intanto, la showgirl si prepara per condurre “Battiti Live“, programma musicale che presenta per il quarto anno consecutivo. Il format quest’anno ha subito qualche cambiamento a causa delle norme attualmente in vigore per l’emergenza sanitaria.