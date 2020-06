Rudy Zerbi ha finalmente riabbracciato i suoi figli dopo il periodo di isolamento per la pandemia.

Rudy Zerbi ha conquistato tutti con la foto dell’abbraccio con i suoi figli dopo la quarantena. Zerbi, 51 anni, ha avuto i primi due figli, Luca e Tommaso, dalla ex compagna Simona. In seguito è nato Edoardo, nato dalla sua relazione con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi.

Nel 2015, invece, è nato Leo dalla sua relazione con Maria Soledad Temporini, che procede a gonfie vele. I primi due figli vivono a Milano, mentre il terzogenito abita a Bologna con la madre. Di conseguenza, durante tutta la quarantena non si sono potuti vedere se non in videochiamate. Stare lontano dai suoi figli è stata una grande sofferenza, ma finalmente sono riusciti ad abbracciarsi di nuovo.

Rudy Zerbi con i figli

La foto che Rudy Zerbi ha condiviso sul suo profilo Instagram ha emozionato tutti i suoi follower. Finalmente l’uomo è riuscito a riunire tutti i suoi figli per una gita al mare, dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia. Nella foto si vede la felicità di Zerbi, papà orgoglioso, di aver finalmente riabbracciato tutti i suoi figli. Lo scatto è stato fatto sul bagnasciuga al tramonto, insieme a Tommaso, Leo, Luca ed Edoardo.

Durante la quarantena il professore di Amici ha parlato in diverse occasioni di quanto fosse difficile non poter vedere i suoi figliare tutto questo tempo. Alla fine, però, questa riunione è stata così emozionante che ha sicuramente spazzato via tutta la tristezza dei mesi passati.

La distanza si è accorciata e la famiglia si è riunita. Per Rudy Zerbi è stato un momento davvero meraviglioso.

“La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio” ha scritto Zerbi sul suo profilo Instagram. Un’immagine ricca di amore e di bellezza, che rende molto chiaro il valore di una famiglia allargata che rimane sempre unita.