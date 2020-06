La prossima edizione di Temptation Island inizierà giovedì prossimo. Ecco il cast.

I motori di Temptation Island si sono accesi. Il cast è ormai completo. Tra poco meno di una settimana, giovedì 2 luglio 2020, avrà inizio la settima edizione. Sarà una stagione molto particolare per la il reality di Canale 5. Indubbiamente, si cercherà di garantire le misure di sicurezza stabilite dai protocolli ministeriali.

Alla conduzione il confermato Filippo Bisciglia. Le coppie che metteranno alla prova le loro relazioni sono sei. La vera novità sta nel fatto che accanto a quattro coppie nip, formate cioè da non famosi, ci sono due coppie di celebrity. Le protagoniste indiscusse di questa nuova stagione saranno, sicuramente, Antonella Elia e Manila Nazzaro. Le due donne sono pronte a difendere a tutti i costi le loro storie dalle insidie che si nascondono nel villaggio della Sardegna.

Come lo stesso Bisciglia ha confermato, in un’intervista a TvBlog, ci sarà molta carne al fuoco sin dalle prime puntate. Segno, questo, del fatto che dai casting sono state selezionate delle coppie molto forti. Anche i non famosi daranno filo da torcere.

Le coppie nip di Temptation Island

Tra le coppie che sicuramente farà più discutere, c’è quella formata da Valeria e Chiavy. Lui ha 35 anni e lei 27.

Hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché da quando stanno insieme hanno dei problemi legati alla libertà di entrambi. In particolare, Valeria, nel video di presentazione, ha detto che Chiavy: “vuole la sua libertà però mi priva della mia”. Di un’opinione differente è lui; partecipata al reality di Canale 5 per vedere se è realmente innamorato di Valeria. La differenza di età sembra far da padrona in questa edizione. Anche tra Annamaria e Antonio ci sono diversi anni di età di differenza.

Lui ne ha 33 e lei 43. I ragazzi partecipano a Temptation Island perché Antonio vuole dimostrare di essere davvero innamorato di Annamaria e di potersi meritare la sua fiducia. Usciranno vittoriose queste coppie?.

Chi sbarcherà a Temptation Island?

Anche nella coppia tra Anna e Andrea, la donna ha più anni dell’uomo. Lui 27 e lei 37. La differenza di età si inizia a far sentire. Anna, infatti, vorrebbe mettere su famiglia e avere dei figli.

Andre, molto più giovane, non sa ancora cosa volere dalla vita. Questa esperienza in Sardegna potrà chiarire ogni dubbio. La sesta ed ultima coppia di Temptation Island è quella di Sofia ed Alessandro. Stanno insieme da 4 anni e mezzo, sempre con continui tira e molla. Insomma, le premesse per una edizione scoppiettante ci sono tutte. Non resta che attendere il 2 luglio per la prima puntata.