Timothée Chalamet e la fidanzata in atteggiamenti molto intimi in piscina.

Timothée Chalamet è un attore di 25 anni, star indiscussa di “Chiamami col tuo nome”, che lo ha reso un vero e proprio divo. L’attore è stato immortalato con la nuova fidanzata Eiza Gonzalez in atteggiamenti molto intimi in piscina. Un estate di fuoco per la nuova coppia, che sta già facendo impazzire la cronaca rosa di tutto il mondo.

L’attore, conosciuto anche per la sua interpretazione in “Un giorno di pioggia a New York”, era fidanzato con Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, che ha conosciuto sul set di “The King”.

La coppia in piscina

Le fan di tutto il mondo sono letteralmente impazzite per questi scatti.

I paparazzi della rivista “Just Jared” hanno fotografato Timothée Chalamet e la fidanzata Eiza Gonzalez in atteggiamenti decisamente molto intimi in piscina. L’annuncio del nuovo fidanzamento dell’attore è stato dato pochissimo tempo fa, ma la coppia sembra essere già molto legata e piena di passione. Lei è una cantante messicana e ha cinque anni più di lui.

I due giovani artisti sono in vacanza a Cabo San Lucas, in Messico.

Gli scatti della coppia hanno scatenato un’accesa polemica, che ha diviso le persone in due gruppi. Da un lato quelli che pensano che i paparazzi tendano ad invadere troppo l’intimità dei personaggi famosi, dall’altra quelli che pensano sia stato decisamente inopportuno mostrarsi in questi atteggiamenti in un momento così delicato per il mondo a causa dell’emergenza per il Covid.