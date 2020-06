Katia Smutniak ricorda Pietro Taricone a dieci anni dalla scomparsa.

Il 29 giugno 2020, sarà il decimo anniversario dalla scomparsa di Pietro Taricone. Tutti ricordano il famoso e indimenticabile concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, andata in onda nel lontano 2000. Proprio 10 anni fa, Taricone ha perso la vita in un tragico incidente.

Stava facendo un lancio dal paracadute quando, a causa di circostante non del tutto chiaro, si andò a schiantare. Nonostante l’intervento immediato dei medici, non ci fu niente da fare. Taricone ha lasciato un grande vuoto in amici e parenti. Quelle che da quel giorno non fanno altro che pensarlo e ricordarlo sono, certamente, la moglie Kasia Smutniak e la piccola Sophie che, all’epoca della morte del papà aveva appena 6 anni.

In occasione dell’anniversario, l’attrice ha voluto ricordarlo con una dolce dedica pubblicata sul suo profilo Instagram. Un ricordo semplice ma dal grande significato.

Kasia Smutniak ricorda Taricone

La Smutniak, da sempre molto restia a parlare in pubblico del suo dolore, si è limitata a pubblicare la foto di due persone di spalle, mentre guardano la montagna nel Mustang in Nepal. La scelta di quella località non è a caso. Dopo la morte di Taricone, Kasia ha dato vita ad una Onlus in memoria del marito.

Grazie ai fondi raccolti, è stata costruita una scuola che oggi può ospitare 56 bambini. Kasia e Pietro si erano recati insieme in Nepal e ne erano rimasti affascinati. “Quasi 20 anni fa io ci sono andata là con Pietro per fare un trekking e ci siamo persi, abbiamo perso la cognizione del tempo e ci siamo rimasti per quasi un mese. Sulla strada di ritorno, quando stavamo tornando dal Mustang, parlavamo tantissimo del fatto di voler fare qualcosa per quelle persone”.

I commenti per Pietro Taricone

Immediati sono stati i commenti di affetto e amore sotto la foto pubblicata su Instagram. In molti hanno voluto ricordare Pietro con una semplice e piccola frase. “Eri la sua ancora, la sua isola. è rimasto sempre con te”, ha scritto un utente.

“Lui c’è, sempre”, ha aggiunto un altro. Insomma, nonostante siano passati 10 anni, l’affetto per Pietro è davvero tanto.