Mara Venier annuncia l'ospite speciale dell'ultima puntata di Domenica In.

Mara Venier è pronta per l’ultima puntata di questa edizione di Domenica In. La conduttrice, nelle sue storie Instagram, ha mostrato il tutore alla caviglia, mentre era sdraiata nel letto della sua meravigliosa casa, di fronte ad una vista eccezionale.

La Venier si è causata una brutta frattura al piede cadendo dalle scale, ma nonostante questo non ha mai smesso di andare in onda. La conduttrice è una grande professionista e ha portato avanti la sua trasmissione con grande entusiasmo, nonostante sia stato più difficile riuscire a gestire gli spostamenti e le puntate. Ora che l’ultima puntata è arrivata, Mara avrà la possibilità di riposarsi e di riprendersi al meglio, per prepararsi al meglio in vista di settembre.

Mara Venier presente l’ospite

Mara Venier nelle ultime ore ha mostrato una grande vicinanza e un grande affetto nei confronti di Romina Power, per la perdita della sorella Taryn. La conduttrice ha condiviso nelle sue storie Instagram i post che ha pubblicato Romina, i titoli dei giornali e altri messaggi per la cantante, per starle accanto nel suo dolore.

Sarà proprio Romina Power l’ospite speciale dell’ultima puntata di Domenica In di quest’anno. Sarà sicuramente un momento molto toccante, in cui si parlerà anche della morte della sorella Taryn. Mara Venier ha dato l’annuncio della presenza della famosa cantante in trasmissione nelle sue storie Instagram. Le due donne sono pronte per condividere una bella chiacchierata insieme, davanti ai telespettatori che non perdono neanche una puntata della trasmissione.

La presenza della Power in questa ultima puntata sarà un valore aggiunto per Domenica In.