Marco Columbro compie 70 anni e sta vivendo una vita completamente diversa da prima.

Marco Columbro compie 70 anni, ma è tanto tempo che non compare in televisione. Nonostante questo rimane sempre uno dei volti televisivi più amati in assoluto. Il conduttore ha deciso di festeggiare il compleanno lontano dai riflettori, ma tantissimi telespettatori hanno deciso di fargli gli auguri sui social network.

Columbro ha ormai rinunciato completamente alla sua vita nel mondo dello spettacolo e attualmente si dedica alla gestione della Locanda Venusa, albergo davvero incantevole in Val d’orcio. Un lavoro completamente diverso da quello che aveva scelto, ma probabilmente in questa location così bella si sente più a suo agio che davanti alle telecamere. La sua carriera è stata un successo, tanto che lo ha portato a vincere ben 13 Telegatti.

La nuova vita di Marco Columbro

Tanti colleghi di Marco Columbro stanno cercando di tornare alle luci della ribalta partecipando a qualche reality show. Non sappiamo se il conduttore sia mai stato invitato in queste trasmissioni, ma la realtà è che ha deciso di avere una nuova vita ben lontana dal mondo dello spettacolo. Ha scelto di godersi un lavoro diverso, nelle campagne toscane, per reinventarsi e per vivere in un luogo rilassante e meraviglioso.

L’attività è gestita insieme alla sua compagna di vita Marzia Risaliti.

Oggi tutti i suoi fans hanno voluto fargli gli auguri attraverso i social network, perché è impossibile dimenticare la sua grande carriera negli anni Novanta. Il conduttore è stato uno dei più amati e ha avuto un grande successo. Ha condotto moltissime trasmissioni televisive, spesso in coppia con Lorella Cuccarini, ed è stato il protagonista di diverse serie tv. Questo fino al 2001, quando è stato colpito da un aneurisma cerebrale per cui è rimasto in coma per un mese.

Dopo questa brutta esperienza è tornato in televisione, sempre con la Cuccarini al suo fianco, ma il successo non era più quello di un tempo e ha passato un momento di difficoltà. In quel momento ha scelto il teatro, ma poi si è lasciato trasportare dalla sua ricerca spirituale, che lo ha portato verso il Buddhismo tibetano. La sua ultima apparizione pubblica è stata nel salotto di Barbara D’Urso.