Romina Carrisi esprime su Instagram il dolore per la perdita della zia Taryn.

Romina Carrisi ha deciso di affidare ad Instagram il dolore per la scomparsa della zia Taryn. La famiglia di Romina Power ha appena subito un grave lutto, che ha portato un grande dolore. La sorella della cantante, Taryn Power, è mancata ieri mattina.

L’annuncio toccante è stato dato da Romina, ma anche la figlia ha voluto ricordarla con alcune storie su Instagram che ritraggono la zia e la nipote insieme. Taryn Power aveva la leucemia e la sua scomparsa ha letteralmente sconvolto la sua famiglia.

La scomparsa di Taryn Power

Romina Power ha annunciato la morte della sorella su Instagram, condividendo un video che la ritrae in macchina nel deserto e una foto di quando erano giovani.

Poche parole molto toccanti che mostrano quanto sia grande il dolore associato a questa perdita. Le due sorelle erano molto legate, nonostante la distanza. Taryn Power viveva in Wisconsin insieme alla sua famiglia, formata da quattro figli e quattro nipoti.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:57 PDT

Anche Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina, ha voluto ricordare la sua amata zia in questo momento di grande tristezza. Sul suo profilo Instagram ha condiviso delle fotografie che le ritraggono insieme. La ragazza non ha voluto parlare di questo lutto, ma ha lasciato un messaggio molto chiaro in cui ha scritto: “Le parole arriveranno dopo“. La giovane Romina ha bisogno, come tutto il resto della famiglia, di tempo per riuscire ad elaborare questo lutto così grave.

Per il momento ha voluto ricordare la zia con qualche semplice fotografia che porta a galla dei bellissimi ricordi.