Antonio Zequila ha una nuova giovane fiamma. La sua storia con Marina Fadda è finita: chi è la nuova fidanzata?

Antonio Zequila ha una nuova fidanzata, dopo aver dimenticato la sua compagna Marina Fadda. L’attore è stato uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip, e ha messo numerose volte in imbarazzo Adriana Volpe svelando che i due avevano avuto un flirt, che lei ha prontamente smentito.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Zequila ha ripetuto numerose volte di essere innamorato di una sola donna, ovvero Marina Fadda, che è stata al suo fianco negli ultimi anni. Il concorrente del GF Vip ha più volte ammesso di essere pronto per diventare suo marito, ma a quanto pare la donna non la pensa nello stesso modo.

La fidanzata di Antonio Zequila

Tra Antonio Zequila e Marina Fadda è ufficialmente finita, come lo stesso attore ha dichiarato durante un’intervista.

L’ex concorrente del GF Vip, però, non ha perso tempo e si è subito messo alla ricerca di una nuova compagna di vita. Tutti conoscono le doti di Antonio Zequila come seduttore e infatti la nuova fiamma è arrivata molto in fretta. Si tratta di una modella molto più giovane di lui, ma per il momento non si conosce la sua identità.

Zequila, che è diventato un nobile, ha dichiarato di essere stato contattato dalla produzione di Temptation Island Vip e di avere già il costume pronto. Per il momento non ci sono state conferme da parte della produzione del programma televisivo, tenendo anche conto che il cast al momento è già al completo e le registrazioni sono già iniziate. Potrebbe, però, esserci la possibilità che a settembre vada in onda una nuova versione della trasmissione e lui potrebbe essere uno dei prossimi protagonisti.

Intanto, si gode la sua relazione appena iniziata.