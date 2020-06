Benedetta Parodi si è sfogata sui social parlando di una "pugnalata": ecco cosa è successo alla presentatrice piemontese

Per Benedetta Parodi la scorsa mattinata è stata molto diversa dal solito. A svelare cos’è successo è stata la diretta interessata, che tramite le sue IG Stories ha voluto raccontare a tutti i suoi fan cosa le è capitato alle prime ore del giorno.

Sempre molto attiva sui social, la giornalista condivide spesso gustose ricetti ma anche quello che riguarda la sua vita famigliare e privata. Proprio per tale motivo Benedetta non ha potuto fare a meno di compartire coi follower la sua piccola “disavventura”.

Benedetta Parodi: la “pugnalata” di domenica mattina

“È stata una pugnalata“, ha quindi ammesso Benedetta Parodi per descrivere quanto successole domenica 28 giugno 2020. In collegamento dal suo studio, la conduttrice ha dapprima dato il buongiorno ai suoi sostenitori e poi è scesa nei dettagli della vicenda. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, quanto piuttosto di un episodio particolare riguardante sua figlia Eleonora.

Stando a quanto raccontato dalla 47enne piemontese, la ragazza era dunque partita per una minivacanza con gli amici. Pertanto dopo essersi svegliata alla 8 per salutarla e augurarle buon viaggio, Benedetta Parodi ha così espresso la malinconia e l’angoscia per la figlia in viaggio, seppur a poche ora di lontananza da casa.