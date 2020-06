Bianca Guaccero ha fatto breccia nel cuore di un uomo, dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella: si tratta di un famoso calciatore.

Nuova conquista per Bianca Guaccero: la conduttrice di Detto Fatto, sostituta di Caterina Balivo che è passata a Vieni da Me, ha fatto breccia nel cuore di un calciatore famoso. Bianca è tornata al lavoro dopo il lockdown e, nonostante il periodo delicato, è riuscita a dare il massimo per la sua trasmissione.

Capita spesso che la Guaccero finisce al centro del gossip, soprattutto per le sue vicende sentimentali. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, è ufficialmente single, ma ha un vasto seguito di corteggiatori.

Bianca Guaccero conquista un calciatore

Bianca Guaccero è una donna libera e single da molto tempo. Lei stessa ha dichiarato che le piacerebbe trovare l’amore, ma avere una relazione è un percorso che si può condividere solo con la persona giusta.

La Guaccero, però, sembra aver fatto una nuova conquista e tra i tanti ammiratori che vorrebbero corteggiarla ce n’è uno famoso. Si tratta del calciatore Adil Rami, della nazionale francese, conosciuto soprattutto per aver avuto una relazione con Pamela Anderson.





Rami è stato protagonista sul profilo Instagram di Detto Fatto, che si è spostato sui social, con un video messaggio in cui ha mandato un messaggio molto romantico proprio a Bianca Guaccero. “Ciao Bianca, non te l’aspettavi vero? Volevo dirti che io lo so che tu sei a Milano, io sono a Nizza, sono a poche ore di macchina.

Quindi interpreta il messaggio come vuoi e ci vediamo presto” ha dichiarato il calciatore. Jonathan Kashanian è andato a curiosare nella vita sentimentale di Adil Rami, che ha risposto di essere single. Su Bianca Guaccero ha detto: “Lei è la più bella di tutte“. Potrebbe esserci una nuova coppia in vista.