Striscia la Notizia mette in evidenza l'incredibile somiglianza tra il suo inviato, Vittorio Brumotti, e Ibrahimovic.

Da sempre il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, cerca di scovare somiglianze tra i personaggi della televisione e dei social. Tutti hanno, almeno una volta, riso con il servizio del programma di Antonio Ricci in cui venivano confrontati i tratti somatici di due persone.

Se Michelle Hunziker sembra essere la copia dell’attrice Jennifer Garner, le somiglianze non sono finite. Nel corso di una puntata, andata in onda il 24 maggio 2020, Striscia la Notizia ha voluto giocare in casa. Non solo con la sua conduttrice svizzera ma anche con uno degli invitati più amati e apprezzati della trasmissione: Vittorio Brumotti, curiosamente simile a Zlatan Ibrahimovic.

Visualizza questo post su Instagram Tie’ 🤘auguri a me ! Un post condiviso da VITTORIO BRUMOTTI 100%🇮🇹 (@brumottistar) in data: 14 Giu 2020 alle ore 1:19 PDT

Somiglianza tra Brumotti e Ibrahimovic

Protagonista del servizio del tg satirico è Vittorio Brumotti. Tutti ricordano le sue avventure e imprese eroiche in sella alla sua bicicletta. Negli ultimi tempi è diventato uno degli inviati di punta in virtù dei suoi complicati servizi nelle principali piazze di spaccio di tutta Italia. Ebbene, secondo la redazione di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti sarebbe simile ad un calciatore famosissimo. Vi sarebbero delle evidenti somiglianze tra Brumotti e Zlatan Ibrahimovic.

A parer di molti i due uomini avrebbero la stessa acconciatura. Del resto, è stato lo stesso Vittorio ad avvicinarsi allo stile di Zlatan cambiando i suoi capelli. Chissà i diretti interessati cosa ne penseranno di questa somiglianza.