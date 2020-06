Chiara Ferragni di nuovo incinta? Alcune strane parole di nonna Marina apparse in un video di Fedez lasciano aperta l'ipotesi

Voci di corridoio vedrebbero Chiara Ferragni nuovamente incinta. Da qualche settimana la notizia circola in rete con relativa assiduità, tanto da scatenare concreti rumors sulla presunta seconda gravidanza dell’imprenditrice digitale. Nelle ultime ore, a conferma di ciò, un video pubblicato da marito Fedez farebbero del resto propendere per questa eventualità.

La clip contiene infatti la voce della suocera, ossia la scrittrice Marina Di Guardo, che parrebbe aver rivelato la dolce attesa di Chiara di una bambina.

Chiara Ferragni: rivelazione di mamma Marina

Chiara Ferragni e Fedez sono sposati da quasi due anni, dopo il matrimonio da favola che tutti ricorderanno nella spettacolare Noto in Sicilia. I due sono peraltro già genitori del simpatico Leone di due anni e mezzo, ma non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

Se dunque sono tanti i gossip relativi a una nuova gravidanza della blogger cremonese, ecco che ora qualcosa di concreto pare essere stato pubblicato.





Si tratta, come detto, di un video di Fedez dove si sente la suocera Marina dire al piccolo Leone: “‘Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”.

Cosa avrà dunque volute dire la donna? Ad alimentare le voci sulla probabile dolce attesa era stata del resto la stessa Chiara qualche settimana fa. In quell’occasione, l’influencer indossava infatti, per sponsorizzarla, una collana con dei ciondoli, uno dei quali rappresentava un futuro bebè, come da lei descritto nella didascalia.