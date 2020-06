Elettra Lamborghini ha rivelato sui social senza alcun pudore di essere amante della natura e dei suoi "particolari" odori

“La puzza di vacca mi piace proprio tanto, non c’è niente di più bello”. Così ha di fatto esternato Elettra Lamborghini in un recente video pubblicato nelle sue Ig Stories. La giovane ereditiera si è immortalata a passeggio nelle campagne, diretta alla fattoria dove si trova il suo nuovo cavallo.

Come sempre senza freni, la performer bolognese non ha mancato di scendere nei dettagli con i suoi fan, invitandoli a compiere anche loro l’esperienza con gli odori della natura.

Elettra Lamborghini amante della natura

“Proprio la puzza di vacca e di cavallo, non c’è niente di meglio. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero”. Così ha di fatto concluso Elettra nel suo post, prima di montare in sella al suo amato amico a quattro zampe.

Nel mentre, sempre con un video e dei post sui social, Elettra Lamborghini ha appena annunciato l’uscita del nuovo singolo da titolo La Isla, cantato insieme a Giusy Ferreri.