Enzo Salvi aggredito a Ostia: il suo pappagallo colpito da un sasso

Il comico Enzo Salvi è stato aggredito a Ostia mentre cercava di difendere il suo pappagallo, colpito da una pietra lanciata da un passante.

Attimi di paura per l’attore e comico Enzo Salvi, che nella mattinata del 29 giugno è stato aggredito a Ostia Antica mentre cercava di difendere il suo pappagallo che pochi minuti prima era stato colpito alla testa da una sassata.

L’animale è stato infatti colpito violentemente da una pietra lanciata da uno sconosciuto, che in seguito si è scagliato contro il comico romano accorso immediatamente per salvare l’amato volatile. Al momento l’uomo non è ancora stato rintracciato dalle forze dell’ordine, mentre il pappagallo è stato trasportato in una clinica specializzata e ora fortunatamente sta meglio.