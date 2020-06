Apparsa sui social in forma perfetta in costume, Federica Pellegrini è stata sommersa da una valanga di commenti per via di un dettaglio: quale?

Federica Pellegrini è senza dubbio una delle protagoniste più amate dello sport nostrano. Oltre a essere una campionessa indiscussa di nuoto, la veneta è diventata anche una star dello spettacolo, grazie al ruolo di giudice in Italia’s Got Talent su Sky Uno.

Nelle ultime due edizioni dello show, la sportiva si è fatta conoscere nella sua personalità, nonché nella sensibilità e nella disponibilità a mettersi sempre in gioco.

Federica Pellegrini: apprezzamenti sui social

Ma non è tutto, perché Federica Pellegrini è anche una splendida donna, molto apprezzata per il suo fisico statuario e la grande classe che dimostra in ogni occasione. Inoltre, spesso attiva sul suo profilo social, la primatista mondiale pubblica diversi momenti della sua quotidianità, soprattutto insieme alla sua dolcissima amica a quattro zampe! Proprio poco fa, la bella miranese ha peraltro condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede a bordo piscina in costume, mostrando un fisico a dir poco spettacolare.

Un dettaglio, ad ogni modo, non è passato inosservato ai fan più attenti, scatenando i più diversi commenti.

Vedeondola dunque seduta sul lettino con un costume a due pezzi blu, tanti follower hanno notato i muscoli spettacolari di Federica Pellegrini facendole un sacco di complimenti.

Come precisato anche dalla diretta interessata, il tricipite in primo piano così possente è chiaramente il frutto del suo duro lavoro.