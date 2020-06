Secondo alcune voci non confermate, sembra che Gemma Galgani abbia lasciato Nicola Vivarelli: l'indiscrezione.

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continua a far discutere e appassionare i fan del reality. Nonostante il programma condotto da Maria De Filippi sia finito da più di un mese, tanti sono i fan in attesa di sapere come evolve la storia tra i due.

Tutto sembrava stesse andando per il verso giusto. Molti avevano avvistato Gemma e Sirius mentre passeggiavano a Roma. Addirittura, lo stesso Nicola aveva ipotizzato di poter trascorrere con la sua Gemma le vacanze estive. Secondo alcune voci, però, pare che tra la dama di Torino e il 26enne sia già finita. A destare scalpore e a suscitare i sospetti del popolo dei social è stato un video che ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, Gemma.

Il video ha come tema principale l’amicizia. Inutile dire che, nel giro di pochissimi minuti, il video è diventato virale. Tantissimi sono stati i commenti dei fan sotto al post. Quasi la maggioranza degli utenti chiedeva di Nicola. A far aumentare i sospetti sono state anche le risposte date da Gemma.

Gemma ha lasciato Sirius?

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne aveva destato molti dubbi questa storia d’amore. In studio, l’opinionista della trasmissione, Tina Cipollari, aveva fortemente criticato Nicola, accusandolo di non essere sincero. In barba alle critiche, Gemma è uscita dal programma con lui. Adesso tutto sembra essere cambiato. A destare sospetto non è tanto il video dedicato ad un’amica cara. Chi segue Gemma sui social, infatti, sa quanto per lei sia importante e fondamentale questo sentimento.

Alle domande dei fan, però, la Galgani è stata molto criptica. Ha poi detto di non aver intenzione di trascorrere del tempo insieme a persone che non le piacciono.

Non si vedono più insieme

Non si sa se queste risposte fossero rivolte a Nicola Vivarelli.

Resta il fatto che, effettivamente, in questo periodo non ci sono più foto o video che li ritraggono insieme. Lo stesso Vivarelli, inoltre, pare essere impegnato tra set fotografici e varie serate. Che sia davvero finita la storia che ha tenuto banco per più di due mesi? Bisogna solo attendere ulteriori notizie.