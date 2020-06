Gianfranco Vissani furioso contro il Governo si scontra in tv, ma il web è contro di lui.

Gianfranco Vissani, furioso contro il Governo, si è scontrato duramente con Gennaro Migliore. I due erano ospiti a “Stasera Italia”, con Daniele Capezzone. Lo chef si è scagliato contro il deputato di Italia Viva chiedendo dove sono tutti i soldi che il Governo ha promesso per aiutare l’imprenditoria italiana dopo il lockdown.

“Dove sono questi soldi che arrivano continuamente in Italia?” ha chiesto lo chef in collegamento. Vissani ha decisamente alzato i toni, sottolineando che non ha visto un soldo e ha attaccato il deputato in diretta.

Gianfranco Vissani contro il Governo

Gennaro Migliore ha subito risposto a Vissani, che non si è lasciato intimorire e ha chiesto espressamente di non dire altre stupidaggini. La conduttrice Veronica Gentili è dovuta intervenire, incitando entrambi a mantenere la calma e ad abbassare i toni.

Ma l’intervento di Daniele Capezzoni ha gettato la benzina sul fuoco: “Migliore incassi 13mila euro il 27 del mese e fai il fenomeno“. Nessun timore da parte di Migliore, che ha risposto che tutti conoscono la storia di Capezzoni.

Lo scontro in tv è stato seguito dai telespettatori, che hanno iniziato a commentare la vicenda sui social network. Lo chef è stato accusato da molti utenti, che hanno sottolineato che è stato condannato a sei mesi di reclusione per reati fiscali, che sono poi stati convertiti in 45.000 euro di multa. Secondo il web Vissani, che non è nuovo a esternazioni forti, non è nella posizione più adeguata per scagliarsi contro il Governo per questioni di soldi.

Non sono mancati, però, i commenti in sua difesa, che hanno sottolineato che in Italia le imprese stanno lentamente morendo e che c’è bisogno dell’intervento dello Stato.