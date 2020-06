Gigi D’Alessio ha pubblicato sui social un doloroso messaggio in ricordo del manager Mario Savino, morto all'età di 76 anni dopo una tremenda malattia

Fine settimana decisamente aspro per Gigi D’Alessio, che si è trovato a dover dire addio a una persona cara. Nelle ultime ore è infatti passato a miglior vita Mario Savino, noto impresario dello spettacolo, morto a 76 anni per via di un tumore.

Personaggio piuttosto conosciuto a Napoli ma anche nel resto d’Italia, Savino è stato il manager di molti artisti, tra i quali appunto anche il cantautore 53enne.

Gigi D’Alessio straziato dal lutto

Gigi D’Alessio ha così voluto ricordare l’uomo con un post davvero straziante sui suoi canali social. Dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa del manager a cui era legato molto, l’ex compagno di Anna Tatangelo ha dunque scritto delle toccanti parole su Facebook e Instagram.

Le frasi cariche di dolore di Gigi D’Alessio comparse online mettono bene in evidenza il dolore per la perdita di un amico. Per lui infatti Mario Savino non era solo un collega di lavoro, ma soprattuto una persona che ha rappresentato tanto anche dal punto di vista personale.

Molti fan si sono intanto stretti al dolore dell’artista napoletano, rivolgendogli le loro più sentite condoglianze.