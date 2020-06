Mara Venier è stata attaccata per un episodio avvenuto a Domenica In con Romina Power.

Mara Venier è stata duramente attaccata dal consigliare del Consiglio di Amministrazione Rai, Riccardo Laganà, a causa di un episodio accaduto durante l’ultima puntata di Domenica In insieme a Romina Power. La cantante è stata intervistata dalla conduttrice, per parlare della scomparsa della sorella Taryn.

Un’intervista molto intensa e toccante, che ha spinto le due donne a compiere un gesto che non rispetta le norme attualmente in vigore a causa del Covid-19. Proprio per questo motivo Laganà si è arrabbiato ed è intervenuto.

Mara Venier, polemica per Romina Power

Il consigliere Riccardo Laganà si è molto risentito del comportamento che hanno avuto Mara Venier e Romina Power durante l’ultima puntata di Domenica In. La cantante è entrata in studio ed è andata direttamente verso Mara, stringendola in un forte abbraccio che non ha rispettato le regole del distanziamento.

“Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare” ha detto sottovoce Mara Venier ed è stato proprio questo il gesto che ha scatenato la polemica.





“Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19.

Quel ‘non me ne frega niente’ è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile” ha dichiarato il consigliere dopo la trasmissione. Mara Venier è finita al centro della polemica insieme a Romina Power, ma si è goduta una bellissima sorpresa del marito Nicola Carraro, che è arrivato in studio con le rose rosse per festeggiare i 14 anni di matrimonio.