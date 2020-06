Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti si sono mostrate sui social durante una gita in barca all'insegna del divertimento

Belle, sensuali e autoironiche: così Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono mostrate ancora una volta sui social dopo aver trascorso il fine settimana al mare. Per l’occasione, mamma e figlia hanno infatti organizzato una gita in barca con tutta la famiglia.

Ma la conduttrice e la primogenita non hanno mancato di intrattenere i loro numerosi fan con un siparietto a dir poco bollente.

Michelle e Aurora: “ciapet” al vento

Mentre pubblicizzava i suoi prodotti di benessere, a un certo punto Michelle Hunziker ha posizionato un flaconcino tra le “ciapet” di Aurora, prodigandosi in matte risate. “Sta su da solo” ha commentato sempre più divertita, aggiungendo: “Ho una figlia matta! L’ha incastrato tra le ciapet”.

In un’altra storia su Instagram, la showgirl svizzera ha inoltre affermato: “Annientiamo la buccia d’arancia del kaiser”. In conclusione, a corredo di una foto scattata dalla stessa Aurora Ramazzotti, Michelle si è buttata in mare rappresentando il concetto di “mattitudine”.