Dal 2012 non si è più parlato di lei ma oggi Paola D'Andrea, ex opinionista di Uomini e donne, ha lasciato la televisione per una nuova avventura.

Non si hanno più sue notizie dal lontano 2012 ma oggi Paola D’Andrea, ex opinionista di Uomini e donne, è tornata a far parlare di sé non per la sua vita privata ma per la sua carriera ben lontana dal mondo della televisione: la politica.

Paola D’Andrea: da Uomini e Donne a oggi

A darne la notizia è stata la donna stessa che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto particolare: la locandina elettorale di una lista civica. In occasione delle elezioni a sindaco di Roma, infatti, Paola ha voluto presentarsi accanto al candidato Alfio Marchini, già noto agli elettori romani per le elezioni del 2016.

A riprendere il post, e a portarlo alla luce, è stata la pagina Facebook “Le poracciate“, celebre per raccogliere commenti ironici di personaggi più o meno famosi.

La pagina ha voluto ri-postare la foto in questione con le parole pronunciate dal Ministro Beatrice Lorenzin. Alla presentazione della lista, infatti, il Ministro aveva fortemente rassicurato “vogliamo con noi tutti quelli che hanno una professione e delle competenze“. Il commento della pagina non è di certo mancato visto l’inesperienza in campo politico della D’Andrea. “Queste elezioni romane con personaggi di dubbia caratura si fanno sempre più imbarazzanti” si legge.

Dopo aver lasciato il parterre di Uomini e donne come “pubblico parlante” per problemi di salute, Paola ha completamente voltato pagina. Come lei molti altri volti famosi del dating-show pomeridiano hanno preso strade nuove come Angela favolosa cubista. Un impegno importante che