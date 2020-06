Svelata la prima coppia di Temptation Island che, secondo indiscrezioni, non abrebbe resistito alle tentazioni e sarebbe già scoppiata.

Mancano pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island ed è tutto pronto per presentare realmente le coppie di quest’anno al pubblico. In realtà, però, le registrazioni sono iniziate un po’ di tempo fa e di conseguenza in questo momento i protagonisti si trovano più o meno a metà percorso.

Una delle coppie più attese in assoluto, su cui il pubblico ha più aspettative, è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nonostante questo, i primi che hanno fatto parlare di sé non sono stati loro, ma una delle coppie nip, che a quanto pare non è riuscita ad arrivare alla fine della trasmissione. Stiamo parlando di Valeria e Ciavy.

Temptation Island, coppia già scoppiata?

Per il momento si tratta ancora di semplici indiscrezioni, ma sembra proprio che la coppia formata da Valeria e Ciavy sia già scoppiata. I due hanno colpito molto il pubblico con il loro video di presentazione, perché il ragazzo è sembrato molto fermo sulla decisione di non andare a vivere con la sua fidanzata. Le tentazioni che offre questo reality show estivo avrebbero messo a dura prova la coppia e sembra che uno dei due avrebbe ceduto alla fine.

Questo avrebbe portato alla fine della loro relazione.

Secondo i rumors Valeria avrebbe baciato Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ciavy sembrerebbe non aver perdonato il gesto, per questo la loro relazione sarebbe arrivata alla fine. La coppia è sembrata abbastanza in crisi già dal video di presentazione, a causa delle differenze nel carattere e nelle idee.

Molti appassionati della trasmissione si aspettavano che tra loro non sarebbe durata e a quanto pare avevano ragione.