Wanda Nara e Mauro Icardi trascorrono l'estate con i bambini nella nuova villa da sogno a Parigi.

Wanda Nara e Mauro Icardi vogliono trascorrere la loro estate in famiglia, ma sembrano non accontentarsi di poco. La coppia ha una nuova villa da sogno, piena di lusso e di ogni comfort possibile ed immaginabile. La villa è a Parigi e sembra proprio che questa bellissima famiglia abbia deciso di trascorrere l’estate in mezzo a costosissime comodità.

Gli ampi locali di questa meravigliosa villa sono più che sufficienti per sfoggiare su Instagram tutto il lusso di cui si sono circondati.

Visualizza questo post su Instagram Verano en Casa 🏡 🇫🇷 @mauroicardi Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 25 Giu 2020 alle ore 1:05 PDT

Wanda Nara e Mauro Icardi: la villa

Le foto che hanno pubblicato Wanda Nara e Mauro Icardi fanno letteralmente girare la testa.

La villa che hanno acquistato è da sogno e comprende un grande giardino per giocare a pallone e una piscina da veri campioni, per trascorrere il tempo al fresco e per insegnare ai bambini a nuotare. Wanda Nara negli scatti è sempre impeccabile, con dei costumi da far girare la testa, e pose perfette a bordo piscina. La famiglia Icardi ha pensato davvero a tutto, infatti nella villa c’è anche una splendida piscina al coperto, da sfruttare in qualsiasi occasione.

Su Instagram scrivono “estate a casa” e pubblicano diverse foto che li ritraggono felici con i figli.

Visualizza questo post su Instagram Feliz día @mauroicardi ❤️🏡 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 21 Giu 2020 alle ore 9:23 PDT

Sarà davvero una calda estate bellissima in questa magica location, circondati dall’amore della famiglia. Tanti giochi, tanti momenti felici, tutti da condividere con i loro follower, che stanno riempiendo ogni foto di commenti e like.

Non mancano i commenti di persone che trovano sconveniente mostrare così tanto lusso in un periodo così delicato per tutto il mondo.